معمول العيد: اليكم متوسط الاسعار

قد يغيب "المعمول بالتمر، والجوز والفستق" عن منازل الكثير من اللبنانيين في عيد الفصح بسبب إرتفاع سعره بشكل كبير مع إرتفاع أسعار المواد الاولية التي تدخل في تحضيره.

وفي جولة على أسعار "معمول العيد" في متاجر مختلفة، يصل سعر كيلوغرام معمول التمر الى 200 ألف ليرة أو اكثر، أما بالنسبة الى الجوز فيتجاوز سعره الـ300 الف فيما تجاوز سعر المعمول بفستق الـ400 ألف ليرة.