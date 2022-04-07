لبنان

هل ازمة الطحين مفتعلة؟

Lebanon 24
07-04-2022 | 02:42
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اعتبر المدير العام للحبوب والشمندر السكري جريس برباري أن هناك توجّهاً لافتعال أزمة طحين، مؤكداً، في حديث إلى صوت كل لبنان، أن القمح متوافر بكميّة تكفي لشهرين، قسم منها مدعوم من مصرف لبنان وقسم آخر غير مدعوم حتى الساعة. ولفت إلى أنّ كمية 50 ألف طنّ الموجودة ليست موزّعة بالتساوي بين المطاحن.
وأشار برباري إلى أنّ هناك مطاحن أقفلت لأن الكميّة المتوافرة لديها قليلة، فيما البعض الآخر أقفل بسبب إجراءات قضائية، ما يعني أن هناك حوالي سبع مطاحن مقفلة، منبّهاً إلى أننا في قلب الأزمة الآن وإذا استمرّ الوضع على ما هو عليه فالتداعيات كبيرة.
وشدّد برباري على أن الحلّ يقضي باتّخاذ قرار استثنائي من قبل القضاء في هذه الظروف الأكثر من استثنائية، داعياً المعنيّين إلى إيجاد حلول سريعة. 
 
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