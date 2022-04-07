لبنان

اعلان هام من هيئة الاشراف على الانتخابات يتعلق بـ "الشكاوى والمراجعات"...هذه تفاصيله!

Lebanon 24
07-04-2022 | 02:47
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 أصدرت هيئة الاشراف على الإنتخابات في وزارة الداخلية والبلديات إعلانا رقمه 9 لتلقي الشكاوى والمراجعات من المرشحين واللوائح الانتخابية، جاء فيه: "‏تذكر هيئة الإشراف على الانتخابات بأنها على جهوزية واستعداد لتلقي الشكاوى على أنواعها والمراجعات وطلب التوضيحات والتفسيرات والاستفسارات بشأن الاجراءات التنفيذية والتطبيقية المتعلقة بالأمور الانتخابية وفقا لصلاحياتها المحددة في قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب الرقم ‫44‏/2017 لا سيما في مجال الرقابة على الإعلام والإعلان الانتخابيين  والإنفاق والتمويل الانتخابي الواردة إليها من المرشحين و اللوائح الانتخابية والجهات السياسية الحزبية المعنية وبتها، وذلك على عنوانها: الصنايع ، "سنتر أرسكو"، الطابق الثامن أو على البريد الإلكتروني : supervisorycommissionforelect@gmail.com".
 
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