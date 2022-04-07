لبنان

حراك فرنسي على الساحة السياسية… هل تراجعت واشنطن؟

ايناس كريمة Enass Karimeh

|
Lebanon 24
07-04-2022 | 04:00
A-
A+
Doc-P-939682-637849220500638654.jpg
Doc-P-939682-637849220500638654.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
بالتوازي مع الانتخابات النيابية اللبنانية ينشط الحراك السياسي على الساحتين الاقليمية والدولية حول الملفّ اللبناني بهدف ترتيب الأجواء وتنظيم مرحلة ما بعد النتائج. هذا الحراك تقوده فرنسا التي تقوم بعملية مشاورات واسعة مع مختلف القوى السياسية الأساسية في لبنان من دون معرفة المدى الذي ترغب باريس بالوصول اليه.

الثابت في هذا المسار أن الفرنسيين يعملون بشكل لافت لضمان الاستقرار وتجنّب التدهور الأمني والعدم الاقتصادي والمالي في لبنان، لذلك فهم يجرون سلسلة مشاورات مع "حزب الله" والقوى الحليفة له لمنع تفلّت الساحة بعد الانتخابات وحصول فراغ سياسي كامل في البلد.

فما هي الاهداف الكامنة لدى الفرنسيين والاسباب الحقيقية التي تقف خلف حراكهم المستمر الذي ابتعد بشكل شبه كامل عن منظمات المجتمع المدني التي كانت تحت رعاية باريس في المرحلة الماضية، إذ وفق مصادر مطّلعة فإن الفرنسيين يعدّون العدّة لتأمين نفوذ سياسي في لبنان بالتوازي مع الاتفاق النووي الاميركي - الايراني المتوقع ابرامه بين لحظة واخرى.

وبحسب المصادر، فإن باريس تعلم ان الاتفاق النووي سيليه مشاورات جدية حول الاقليم بين ايران وواشنطن في ظل احاديث كثيرة عن ان الاميركيين قد يمنحون طهران النفوذ الاكبر في الساحة اللبنانية، لذلك فهي تسعى لدور فاعل في لبنان من خلال دعم ما يسمّى باتفاق يرتّب كيفية ادارة الداخل اللبناني سياسياً ودستورياً من دون الذهاب الى تعديلات جذرية في النظام.  

وتؤكد المصادر أن التمايزات الفرنسية - الاميركية التي حكمت المرحلة الفائتة قد تكون اقل حدّة في الايام المقبلة، خصوصاً بعد نجاح باريس بتقريب وجهات النظر بين دول الخليج ولبنان ما يعني ان واشنطن تراجعت عن التصعيد الذي انتهجته في تلك الفترة وعن ممارسة التضييق على لبنان للضغط على "حزب الله" وربما تتجه الى استراتيجيات جديدة في هذا الشأن.

في المحصلة يبدو أن النقاشات الحاصلة بين باريس والقوى السياسية المحلية قد قطعت شوطاً لا بأس به بعيدا عن الاعلام والرأي العام، وهذا قد يكون احدى العِبر التي تعلمتها فرنسا من مبادرتها السابقة التي تلت انفجار بيروت. وفي كل الاحوال لا يمكن التعويل على هذا الحراك الا على ضوء نتائج الانتخابات النيابية ومعرفة المسارات الاقليمية وما سينشأ عن التقارب الخليجي السوري والخليجي الايراني والايراني الاميركي
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

مقالات لبنان24

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:47 | 2022-04-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:30 | 2022-04-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:00 | 2022-04-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:36 | 2022-04-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:45 | 2022-04-07 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
Author

ايناس كريمة Enass Karimeh

@EnassKarimeh
Lebanese journalist, social media activist and communication enthusiast
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:18 | 2022-04-07
10:24 | 2022-04-07
05:00 | 2022-04-07
11:27 | 2022-04-07
06:00 | 2022-04-07
13:54 | 2022-04-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website