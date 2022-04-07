لم يمتثل صاحبها لأوامر العناصر... هذا ما حصل على حاجز للجيش في شدرا!

ذكرت مندوبة "لبنان 24" أن عناصر من الجيش أطلقت النار على سيارة عند نقطة حاجز شدرا في عكار، لعدم إمتثالها لأوامر العناصر على الحاجز، حيث حاول سائقها الهروب.