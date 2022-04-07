لبنان

لم يمتثل صاحبها لأوامر العناصر... هذا ما حصل على حاجز للجيش في شدرا!

Lebanon 24
07-04-2022 | 03:01
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ذكرت مندوبة "لبنان 24" أن عناصر من الجيش أطلقت النار على سيارة عند نقطة حاجز شدرا في عكار، لعدم إمتثالها لأوامر العناصر على الحاجز، حيث حاول سائقها الهروب.
 
 
 
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الجيش

شدرا

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