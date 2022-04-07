لبنان

القدرة الشرائية تراجعت.. وربطة الخبز الى 30 الف؟

Lebanon 24
07-04-2022 | 03:06
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اشار نقيب اصحاب السوبرماركت الدكتور نبيل فهد الى ان هناك تراجعًا كبيرًا بحجم الاعمال نتيجة تراجع القدرة الشرائية عند المواطنين، مضيفًا:" اجتمعنا منذ اسبوعين مع رئيس الحكومة ووعدنا بحل موضوع البطاقات، واليوم لدينا اجتماع آخر لان الامور تعقدت وتكلفة تسييل الاموال ارتفعت".

وتابع في حديث عبر صوت لبنان:" لجنة الامن الغذائي في الهيئات الاقتصادية تشير الى ان مخزون القمح يكفي لعشرين يوماً،  وفي حال رفع الدعم عن القمح ستصبح سعر ربطة الخبز بين  25 و 30 الف ليرة، كما ان زيادة الاسعار عالميا تنعكس علينا تلقائياً".
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