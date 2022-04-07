القدرة الشرائية تراجعت.. وربطة الخبز الى 30 الف؟

اشار نقيب اصحاب السوبرماركت الدكتور نبيل فهد الى ان هناك تراجعًا كبيرًا بحجم الاعمال نتيجة تراجع القدرة الشرائية عند المواطنين، مضيفًا:" اجتمعنا منذ اسبوعين مع رئيس الحكومة ووعدنا بحل موضوع البطاقات، واليوم لدينا اجتماع آخر لان الامور تعقدت وتكلفة تسييل الاموال ارتفعت".وتابع في حديث عبر صوت لبنان:" لجنة الامن الغذائي في الهيئات الاقتصادية تشير الى ان مخزون القمح يكفي لعشرين يوماً، وفي حال رفع الدعم عن القمح ستصبح سعر ربطة الخبز بين 25 و 30 الف ليرة، كما ان زيادة الاسعار عالميا تنعكس علينا تلقائياً".