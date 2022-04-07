لبنان

بعد انفجار خزان المازوت في البداوي... وفاة جريح متأثراً بحروقه (صورة)

Lebanon 24
07-04-2022 | 03:24
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن وفاة الشاب لؤي قرحاني من منطقة البداوي متأثرا بحروقه البليغة التي اصيب بها نتيجة انفجار خزان المازوت في جبل البداوي منذ ايام.
 
 
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المازوت

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