لبنان

البطريرك الراعي تسلم دعوة من رئيس كازاخستان للمشاركة في مؤتمر للأديان

Lebanon 24
07-04-2022 | 03:56
A-
A+
Doc-P-939707-637849258965724381.jpg
Doc-P-939707-637849258965724381.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 تلقى البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي دعوة رسمية لزيارة كازاخستان وللمشاركة في المؤتمر السابع لزعماء الاديان، سلمها سفير كازاخستان في لبنان يرزان كاليكينوف الذي زاره برفقة مستشاره بلال جنيد.

وسلم كاليكينوف البطريرك الراعي رسالة خطية من الرئيس قاسم جومارت توكاييف تضمنت الدعوة الى المؤتمر الذي سيعقد في 14 و15 ايلول 2022 في مدينة نور سلطان تحت عنوان : "دور زعماء الاديان العالمية والتقليدية في التنمية الروحية والاجتماعية للبشرية في فترة ما بعد الوباء". 

وجاء في ختام رسالة الرئيس الكازاخستاني: "إنني على ثقة تامة أن مشاركة غبطتكم المباشرة في أعمال المؤتمر هذا ستعطي دفعا جديدا لتطوير الحوار العالمي بين الاديان، وكذلك لتكثيف تفاعلنا في صوغ علاقة ثنائية ومتعددة الاطراف".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:47 | 2022-04-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:30 | 2022-04-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:00 | 2022-04-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:36 | 2022-04-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:45 | 2022-04-07 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:18 | 2022-04-07
10:24 | 2022-04-07
05:00 | 2022-04-07
11:27 | 2022-04-07
06:00 | 2022-04-07
13:54 | 2022-04-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website