21
o
بيروت
26
o
طرابلس
20
o
صور
29
o
جبيل
26
o
صيدا
26
o
جونية
19
o
النبطية
20
o
زحلة
20
o
بعلبك
20
o
بشري
25
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
والد غازي العريضي في ذمة الله
Lebanon 24
07-04-2022
|
03:58
A-
A+
photos
0
A+
A-
غيب الموت ابو غالب هاني نجم العريضي، والد الوزير السابق غازي العريضي. يصلى على جثمانه عند الساعة الثانية من بعد ظهر اليوم. تقبل التعازي يومي الجمعة والسبت في 8 و9 الحالي في القاعة الشمالية - بيصور من الساعة الرابعة من بعد الظهر حتى الساعة السابعة مساء، ويوم الاثنين في 11 الحالي في دار الطائفة الدرزية من الساعة الحادية عشرة من قبل الظهر وحتى الساعة الخامسة من بعد الظهر.
وأعلنت عائلة الفقيد، انه نظرا للظروف الصحية الراهنة وتماشيا مع توجيهات وزارة الصحة العامة ومشيخة عقل طائفة الموحدين الدروز، تتقبل العائلة التعازي هاتفيا على الارقام الآتية:
أبناؤه: المهندس غالب 03242501 ، زوجته الدكتورة رندا يحيى 03639994 ، غازي 03306688 ، زوجته يسرى سلمان 03383750 ، الدكتور رضوان 03241432 ، زوجته سفيتلانا انيشينكو 03595570 ، بسام 70272727.
بناته: أسمى 03639531 ، زوجها نبيه توفيق العريضي 03547062 ، ابتسام 03706151، زوجها المهندس زياد نجيب العريضي 03332156، وداد 71570152، زوجها فادي كامل العريضي 03670152.
لبنان
تعازي ووفيات
تابع
الأكثر قراءة
مفاجأة نيسان: لا تفرحوا كثيرا الطقس سينقلب.. الأمطار عائدة وانهيار بدرجات الحرارة في هذا الموعد!
Lebanon 24
مفاجأة نيسان: لا تفرحوا كثيرا الطقس سينقلب.. الأمطار عائدة وانهيار بدرجات الحرارة في هذا الموعد!
01:47 | 2022-04-07
07/04/2022 01:47:43
Lebanon 24
Lebanon 24
لا رواتب من المصارف لسببين
Lebanon 24
لا رواتب من المصارف لسببين
04:30 | 2022-04-07
07/04/2022 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"خسائر انتخابية" تُقلق لائحة جنبلاط.. مُرشحٌ قد "ينقلب" ويبدّل المشهد!
Lebanon 24
"خسائر انتخابية" تُقلق لائحة جنبلاط.. مُرشحٌ قد "ينقلب" ويبدّل المشهد!
05:00 | 2022-04-07
07/04/2022 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد صورها بالحجاب... الممثلة اللبنانيّة الشهيرة في حريصا وعنايا والجمهور يسأل: "إنتي مسيحيّة أو مسلمة؟!"
Lebanon 24
بعد صورها بالحجاب... الممثلة اللبنانيّة الشهيرة في حريصا وعنايا والجمهور يسأل: "إنتي مسيحيّة أو مسلمة؟!"
07:36 | 2022-04-07
07/04/2022 07:36:57
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يرتفع... هذه تسعيرته الجديدة عصر اليوم
Lebanon 24
الدولار يرتفع... هذه تسعيرته الجديدة عصر اليوم
09:45 | 2022-04-07
07/04/2022 09:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
12:18 | 2022-04-07
كيف علق المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة على الدعوى ضده؟
10:24 | 2022-04-07
انجاز الاتفاق بين الحكومة وصندوق النقد الدولي... ميقاتي: نجدد الالتزام الكامل بالتعاون لوضع لبنان على سكة الحلّ
05:00 | 2022-04-07
"خسائر انتخابية" تُقلق لائحة جنبلاط.. مُرشحٌ قد "ينقلب" ويبدّل المشهد!
11:27 | 2022-04-07
نائب رئيس مجلس الوزراء: اتفاق مبدئي مع صندوق النقد على برنامج تصحيح اقتصادي ومالي
06:00 | 2022-04-07
"غرائب" التحالفات الانتخابية.. هل تكفي "المصلحة" لتبريرها؟!
13:54 | 2022-04-07
الرئيس ميقاتي يتبلغ من سفير الكويت عودته إلى بيروت قبل نهاية الأسبوع
فيديو
من أجمل سيارات الـ"كروس أوفر" وأكثرها تطورا... تعرفوا إلى مركبة "JAC" الجديدة
Lebanon 24
من أجمل سيارات الـ"كروس أوفر" وأكثرها تطورا... تعرفوا إلى مركبة "JAC" الجديدة
11:00 | 2022-04-07
07/04/2022 21:13:13
Lebanon 24
Lebanon 24
الشيف أنطوان بتصريح ناري: اذا هشام حداد ما قلدني ببطل عندو برنامج! (فيديو)
Lebanon 24
الشيف أنطوان بتصريح ناري: اذا هشام حداد ما قلدني ببطل عندو برنامج! (فيديو)
03:45 | 2022-04-07
07/04/2022 21:13:13
Lebanon 24
Lebanon 24
تعرفوا إلى سيارة "Corolla" الجديدة من "تويوتا" (فيديو)
Lebanon 24
تعرفوا إلى سيارة "Corolla" الجديدة من "تويوتا" (فيديو)
11:00 | 2022-04-06
07/04/2022 21:13:13
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact