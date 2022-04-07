لبنان

ابو فاعور: الانتخابات النيابية المقبلة فرصة لدفن" العهد الأسود" وافشال مخطط اعادة انتاجه

Lebanon 24
07-04-2022 | 04:13
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 رأى عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب وائل ابو فاعور في بيان، ان "الكهرباء للبنانيين معطلة بسبب الاصرار على معمل لا لزوم له الا التنفيعات السياسية، وبسبب رفض تشكيل الهيئة الناظمة كي تبقى وزارة الطاقة ألعوبة في يد التيار الوطني الحر عبر وزيرة الظل، فيما الوزير الرقوص يوزع الوعود الفارغة ليل نهار، واللبنانيون غارقون في العتمة".

وقال: "آداء وزارة الشؤون الاجتماعية  كارثي وقاصر في هذه الازمة، ومعاناة أصحاب الحاجات الخاصة والمسنين والفقراء والايتام تزداد بسبب الآداء الرديء للوزارة، وبرامج الدعم الاجتماعي فقاعات إعلامية، والبطاقة التمويلية لا خبر عنها الا التصريحات الممجوجة لوزير الشؤون، فيما المعيار السياسي والمحسوبيات السياسية هو الغالب على بطاقة أمان ومراكز الشؤون في المناطق باتت مهجورة، وموظفوها لا يتقاضون رواتبهم وفكرة المسؤولية الاجتماعية للدولة تكاد تكون غائبة عن ذهن الحكومة مجتمعة".

وأضاف: "التشكيلات الديبلوماسية اما تكون وفق مصالح العهد ووارثه وتياره، أو لا تكون وبالطبع على حساب الكفاءة والاحقية والمعايير الموضوعية".

وختم: "الانتخابات النيابية المقبلة هي فرصة لدفن هذا العهد الأسود وافشال مخطط اعادة انتاجه من جديد كما يخطط أهل الممانعة وحلفاؤهم".
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