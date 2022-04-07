الحرارة تصل الى ذروتها ليلاً... والطقس الربيعي سيعود في هذا الموعد

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما بسحب متوسطة ومرتفعة ورياح ناشطة تشتد احيانا لتصل الى 75 كلم/س بخاصة في المناطق الشمالية وتكون محملة بالغبار مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وارتفاع نسبة الرطوبة، مما يؤدي الى ظهور الضباب على المرتفعات، كما يتوقع هطول امطار خفيفة محلية واحتمال برق ورعد اعتبارا من بعد ظهر الجمعة حتى فجر السبت، مع عودة الاجواء الربيعية.وجاء في النشرة الاتي:- الحال العامة: يتأثر الحوض الشرقي للمتوسط بدءا من ظهر اليوم حتى ظهر الجمعة برياح خماسينية حارة وجافة محملة بالغبار ، مع درجات حرارة فوق معدلاتها الموسمية لشهر نيسان مما يستدعي التحذير من ارتفاع منسوب مياه الأنهر نتيجة سرعة ذوبان الثلوج وخطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية.( معدل درجات الحرارة المعتادة لشهر نيسان على الساحل بين 15و 24 درجة).- الطقس المتوقع في لبنان:الخميس: قليل الغيوم مع ضباب على الجبال ودرجات حرارة معتدلة صباحا، ترتفع تدريجيا خلال النهار لتبلغ ذروتها ليلا مع رياح ناشطة تشتد احيانا لتقارب 90 كلم/س بخاصة شمال البلاد وتكون محملة بالغبار مما يؤدي الى سوء في الرؤية ونسبة رطوبة منخفضة، كما نحذر من خطر اشتعال الحرائق في المناطق الحرجية واقتلاع الأشجار واللوحات الإعلانيّة.الجمعة: غائم بسحب متوسطة ومرتفعة ورياح ناشطة تشتد احيانا لتصل الى 75 كلم/س بخاصة في المناطق الشمالية وتكون محملة بالغبار مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وارتفاع نسبة الرطوبة، مما يؤدي الى ظهور الضباب على المرتفعات، كما يتوقع هطول امطار خفيفة محلية واحتمال برق ورعد اعتبارا من بعد ظهر الجمعة حتى فجر السبت، مع عودة الاجواء الربيعية.السبت: غائم جزئيا مع انخفاض درجات الحرارة لتعود ضمن معدلاتها الربيعية لهذا الشهر مع ضباب على المرتفعات.الأحد: غائم جزئيا دون تعديل يذكر في درجات الحرارة وضباب على الجبال.- الحرارة على الساحل من 20 الى 27 درجة، فوق الجبال من 16 الى 21 درجة، في الداخل من 17 الى 22 درجة.- الرياح السطحية: جنوبية غربية إلى جنوبية ناشطة، سرعتها بين 25و 60 كلم/س، تشتد احيانا لتقارب 90 كلم/س ليلا بخاصة في الشمال .- الانقشاع: متوسط إلى سيء.- الرطوبة النسبية على الساحل: بين15و 80 %- حال البحر: مائج إلى هائج، حرارة سطح الماء: 19 درجة.- الضغط الجوي: 758 ملم زئبق- ساعة شروق الشمس: 6,17- ساعة غروب الشمس: 19,04