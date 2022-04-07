الحجار: حلت المشكلة مع " سيتي بلو" لهذا الشهر وسنتابع موضوع النفايات مع الجهات المعنية

غرد النائب محمد الحجار عبر حسابه على "تويتر":"بعد مراجعاتنا المتكررة مع مجلس الإنماء والإعمار بشأن توقف شركة "سيتي بلو" عن جمع النفايات في الإقليم والشوف ،تم اليوم زيادة حصة بعض المصارف من السيولة لتتمكن من تزويد شركات الجمع بالسيولة .مبدئيا حلت المشكلة لهذا الشهر وسنتابع الموضوع مع الجهات المعنية كي لا يتكرر ما حصل اخيرا".