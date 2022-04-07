إبتداءً من هذا التاريخ... هكذا ستُصبح أسعار شبكات "اللوتو" و"زيد" (صورة)

صدر عن إدارة الشركة اللبنانيّة لالعاب الحظّ ش.م.ل البيان التالي:

إنّ إدارة الشركة تحيط المشتركين الكرام علماً بأنّه وابتداءً من مساء الاثنين الواقع فيه 11-4-2022 ومن الساعة السادسة مساءً ستصبح أسعار شبكات اللوتو على الشكل التالي:

شبكة لوتو عادية 6 أرقام: 8000 ليرة لبنانيّة



شبكة لوتو خاصة 7 أرقام: 56000 ليرة لبنانيّة

شبكة لوتو خاصة 8 أرقام: 224000 ليرة لبنانيّة



شبكة لوتو خاصة 9 أرقام: 672000 ليرة لبنانيّة

شبكة لوتو خاصة 10 أرقام: مليون و680 ألف ليرة لبنانيّة

أما إشتراك زيد، فهو 2000 ليرة لبنانيّة.