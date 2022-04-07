لبنان

إبتداءً من هذا التاريخ... هكذا ستُصبح أسعار شبكات "اللوتو" و"زيد" (صورة)

Lebanon 24
07-04-2022 | 05:30
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صدر عن إدارة الشركة اللبنانيّة لالعاب الحظّ ش.م.ل البيان التالي:
 
إنّ إدارة الشركة تحيط المشتركين الكرام علماً بأنّه وابتداءً من مساء الاثنين الواقع فيه 11-4-2022 ومن الساعة السادسة مساءً ستصبح أسعار شبكات اللوتو على الشكل التالي:
 
شبكة لوتو عادية 6 أرقام: 8000 ليرة لبنانيّة
 
شبكة لوتو خاصة 7 أرقام: 56000 ليرة لبنانيّة
 
شبكة لوتو خاصة 8 أرقام: 224000 ليرة لبنانيّة
 
شبكة لوتو خاصة 9 أرقام: 672000 ليرة لبنانيّة
 
 
شبكة لوتو خاصة 10 أرقام: مليون و680 ألف ليرة لبنانيّة
 
أما إشتراك زيد، فهو 2000 ليرة لبنانيّة.
 
وكان "لبنان 24" أفاد أنّ سعر شبكة "اللوتو" سيرتفع. لقراءة هذا الخبر الرجاء الضغط هنا
 
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