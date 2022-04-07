لبنان

دعوات للنزول الى الشارع في هذا التاريخ.. لتصحيح الاجور

Lebanon 24
07-04-2022 | 06:16
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 دعا الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان ( FENASOL )، في  بيان اصدره اثر الاجتماع الدوري لمكتبه التنفيذي برئاسة رئيس الاتحاد كاسترو عبد الله وحضور الاعضاء، الى "ان يكون الاول من ايار، عيد العمال العالمي، حافزا لاعادة استنهاض وهج انتفاضة 17 تشرين والنزول الى الشارع والى كل الساحات لاستكمال معركتنا، ومحطة لاعلان العصيان المدني الشامل". 
 
وفي ختام الاجتماع تقرر ما يلي:

اولا: الاستمرار بالمطالبة وبرفع الصوت عاليا من اجل تصحيح الاجور ومن اجل اقرار السلم المتحرك للاجور ورفع الحد الادنى للاجور الى ما فوق  12 مليون ليرة 12000000 في الشهر وحماية الضمان الاجتماعي والمضمونين وتعزيز وتطوير فروعه.

ثانيا: التأكيد على تظاهرة الاول من ايار عيد العمال العالمي .

ثالثا: دعوة اللقاء النقابي التشاوري وغيرهم من هيئات شبابية ونسائية  الى اجتماع معجل في مقر الاتحاد لاتخاذ الخطوات الهادفة للنزول الى الشارع .
المصدر: الوكالة الوطنية
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