المفتي دريان بحث مع فرونتسكا المستجدات

استقبل مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا. وتم التداول في الأوضاع العامة وآخر المستجدات على الساحة اللبنانية.واستقبل المفتي دريان رئيس شرف جمعية المقاصد الخيريةالاسلامية المهندس أمين الداعوق الذي هنأه بشهر رمضان المبارك، واكد "ان دار الفتوى هي دار الثوابت الإسلامية والوطنية الحريصة على وحدة اللبنانيين عامة والمسلمين خاصة بقيادة مفتي الجمهورية".ونوه بالموقف الحكيم الذي أعلنه الفتي "أن دار الفتوى على مسافة واحدة بين جميع المرشحين في الانتخابات النيابية المقبلة ولا تتدخل لا من قريب ولا من بعيد في دعم أي لائحة على أخرى".وشدد الداعوق على "ضرورة الوعي في الظروف التي يمر فيها البلد خشية الوقوع في الفتنة والفوضى".