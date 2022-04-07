لبنان

عون وقّع قانوناً هاماً ومرسومين... ماذا في التفاصيل؟

Lebanon 24
07-04-2022 | 06:37
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وقّع رئيس الجمهوريّة ميشال عون القانون الذي اقره مجلس النواب، واحاله للنشر في الجريدة الرسمية، وهو يقضي بفتح اعتماد استثنائي في الموازنة العامة لعام 2022 في موازنة وزارة الداخلية لكل من المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين، والامن العام ووزارة الخارجية لتغطية نفقات الانتخابات النيابية.
 
كذلك، وقّع عون المرسوم القاضي باعطاء سلفة خزينة الى هيئة "اوجيرو" بقيمة 127 مليار و532 مليون ليرة لبنانية لتغطية نفقات دفع المساعدة الاجتماعية وتعديل مقدار بدل النقل الموقت لكافة العاملين فيها. وحددت مدة السلفة بسنة واحدة.
 
ووقّع عون المرسوم القاضي بإحالة مشروع القانون المعجل الذي اقره مجلس الوزراء، الى مجلس النواب، والرامي الى وضع ضوابط استثنائية وموقتة على التحاويل المصرفية والسحوبات النقدية (المعروف بالكابيتال كونترول).
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