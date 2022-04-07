ما جديد قرار تخلية رجا سلامة؟

أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" ان الغرفة الثانية في محكمة الاستئناف المدنية في بعبدا برئاسة القاضي ايلي الحلو ردت طلب التنحي المقدم من القاضي بيار فرنسيس عن البت بقرار تخلية سبيل رجا سلامة ما يعني اعادة الملف الى الهيئة التي يرأسها القاضي فرنسيس.