لبنان

ما جديد قرار تخلية رجا سلامة؟

Lebanon 24
07-04-2022 | 08:20
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 أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" ان الغرفة الثانية في محكمة الاستئناف المدنية في بعبدا برئاسة القاضي ايلي الحلو ردت طلب التنحي المقدم من القاضي بيار فرنسيس عن البت بقرار تخلية سبيل رجا سلامة ما يعني اعادة الملف الى الهيئة التي يرأسها القاضي فرنسيس.
المصدر: الوكالة الوطنية
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رجا سلامة

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