الخطيب استقبل رشدي واللواء محمد المصطفى: لتفعيل التعاون مع الامم المتحدة في مواجهة الأزمة الصعبة

استقبل نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الاعلى العلامة الشيخ علي الخطيب ظهر اليوم في مقر المجلس أمين سر المجلس الاعلى للدفاع اللواء محمد المصطفى على رأس وفد من الضباط في زيارة تعارفية هنأه خلالها بحلول شهر رمضان المبارك.ورحب الخطيب باللواء مصطفى في مقر المجلس الذي يعتبر "أن المؤسسة العسكرية ضمانة حفظ الاستقرار والأمن في لبنان"، متمنيا له التوفيق في مهامه الوطنية.رشديواستقبل المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في لبنان ومنسقة الشؤون الانسانية السيدة نجاة رشدي التي أطلعته على برامج ومشاريع الامم المتحدة الإنسانية وهنأته بحلول شهر رمضان المبارك.ورحب الشيخ الخطيب بالدكتورة رشدي منوها بجهودها في العمل الإنساني، مشددا على ضرورة "تفعيل التعاون المشترك بين الامم المتحدة والحكومة اللبنانية في مواجهة الأزمة الصعبة التي تستوجب زيادة حجم التقديمات والمساعدات الانسانية الى لبنان".وشكر الامم المتحدة على وقوفها الى جانب لبنان، داعيا الى "دعم المشاريع التنموية والاستثمارية والقطاعات الصحية والزراعة والصناعية التي توفر فرص عمل الى اللبنانيين وتنعش الاقتصاد اللبناني".