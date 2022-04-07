لبنان

الخطيب استقبل رشدي واللواء محمد المصطفى: لتفعيل التعاون مع الامم المتحدة في مواجهة الأزمة الصعبة

Lebanon 24
07-04-2022 | 08:40
A-
A+
Doc-P-939801-637849428844769077.png
Doc-P-939801-637849428844769077.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 استقبل نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الاعلى العلامة الشيخ علي الخطيب ظهر اليوم في مقر المجلس أمين سر المجلس الاعلى للدفاع اللواء محمد المصطفى على رأس وفد من الضباط في زيارة تعارفية هنأه خلالها بحلول شهر رمضان المبارك.
 
ورحب الخطيب باللواء مصطفى في مقر المجلس الذي يعتبر "أن المؤسسة العسكرية ضمانة حفظ الاستقرار والأمن في لبنان"، متمنيا له التوفيق في مهامه الوطنية.
 
رشدي
واستقبل المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في لبنان ومنسقة الشؤون الانسانية السيدة نجاة رشدي التي أطلعته على برامج ومشاريع الامم المتحدة الإنسانية وهنأته بحلول شهر رمضان المبارك.
 
ورحب الشيخ الخطيب بالدكتورة رشدي منوها بجهودها في العمل الإنساني، مشددا على ضرورة "تفعيل التعاون المشترك بين الامم المتحدة والحكومة اللبنانية في مواجهة الأزمة الصعبة التي تستوجب زيادة حجم التقديمات والمساعدات الانسانية الى لبنان".
 
وشكر الامم المتحدة على وقوفها الى جانب لبنان، داعيا الى "دعم المشاريع التنموية والاستثمارية والقطاعات الصحية والزراعة والصناعية التي توفر فرص عمل الى اللبنانيين وتنعش الاقتصاد اللبناني".
المصدر: الوكالة الوطنية
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:47 | 2022-04-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:30 | 2022-04-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:00 | 2022-04-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:36 | 2022-04-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:45 | 2022-04-07 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:18 | 2022-04-07
10:24 | 2022-04-07
05:00 | 2022-04-07
11:27 | 2022-04-07
06:00 | 2022-04-07
13:54 | 2022-04-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website