لبنان

بري يتحدث عن الخاسر الاكبر من إنزلاق الخطاب الطائفي الإنتخابي... هذا ما قاله

Lebanon 24
07-04-2022 | 09:00
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تمنى رئيس مجلس النواب نبيه بري لو أن القوى السياسية على آختلاف توجهاتها وكذلك المتنافسون في إستحقاق الانتخابات النيابية لو أنهم يقاربون هذا الاستحقاق وكافة القضايا الخلافية بروح رياضية.
وأكد بري أن الخاسر الاكبر من إنزلاق الخطاب الطائفي الإنتخابي نحو التحريض الطائفي والمذهبي هو لبنان واللبنانيين وليس المتخاصمون على مقعد نيابي من هنا وهنالك، واستغرب كيف يستسهل البعض الإستثمار على جراحات ومعاناة اللبنانيين في كل مفاصل حياتهم اليومية في الغذاء والدواء والكهرباء ممعناً في التحريض ونكأ الجراح لغايات إنتخابية رخيصة .

كلام ومواقف الرئيس بري جاءت خلال إستقباله في قاعة ادهم خنجر في دارته في المصيلح رئيس نادي شباب الرياضي الغازية لكرة القدم علي حسون وأعضاء الهيئتين الفنية والآدارية ولاعبي النادي بحضور رئيس ونائب رئيس المجلس البلدي في الغازية أحمد رمزي خليفه وحسن محمد غدار وعدد من الفعاليات الاختيارية والتربوية ، مسؤول مكتب الشباب والرياضة في حركه أمل إقليم الجنوب علي حسن وعضو قيادة الاقليم جمال جوني ، عضو الإتحاد اللبناني لكرة القدم الدكتور مازن قبيسي وعدد من فعاليات البلدة .

الوفد قدم للرئيس بري كأس بطولة اندية الدرجة الثانية في كرة القدم والذي أحرزه النادي وإنتقل على ضوء تلك البطولة الى مصاف إندية الدرجة الأولى .

الرئيس بري هنأ النادي إدارة ولاعبين على جهدهم ومثابرتهم واهالي البلدة وفعالياتها على دعمهم للنادي في مسيرته الرياضية وتحقيقه الانجازات .

بدوره رئيس بلدية الغازية أحمد رمزي خليفة القى كلمى باسم أهالي البلدة وعائلاتها شاكراً للرئيس بري دعمه ومؤازرته لمسيرة التنمية في الغازية وفي كل الجنوب مؤكداً ومعاهدا على بقاء الغازية بكل فعالياتها وعائلاتها على عهدها ووفائها لمسيرة التنمية والتحرير، كما كانت كلمة مماثلة لنائب رئيس البلدية حسن محمد غدار وكلمة لرئيس النادي علي حسون الذي قدم للرئيس بري الكأس من ثم التقطت صورة تذكارية .

على صعيد آخر إستقبل الرئيس بري وفداً من جمعية جاد ( شبيبة ضد المخدرات ) برئاسة جوزف الحواط وأعضاء الهيئة الادارية 
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