لبنان

قطع المياه عن هذه المناطق بسبب الاعطال

Lebanon 24
07-04-2022 | 09:35
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أعلنت مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان "أن خط أفقا الذي يغذي وسط وساحل بلاد جبيل تعرض للمرة الثالثة لعطل في منطقة شديدة الإنحدار تصب في واد عميق ما ينعكس صعوبة في إنجاز أعمال التصليح التي ستستغرق أربعة أيام كحد أقصى. 
إن المؤسسة تعتذر من المشتركين لاضطرارها لقطع المياه عنهم مؤكدة المباشرة في الأعمال لإعادة التغذية بالمياه إلى ما كانت عليه". 
المصدر: الوكالة الوطنية
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