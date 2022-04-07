قطع المياه عن هذه المناطق بسبب الاعطال

أعلنت مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان "أن خط أفقا الذي يغذي وسط وساحل بلاد جبيل تعرض للمرة الثالثة لعطل في منطقة شديدة الإنحدار تصب في واد عميق ما ينعكس صعوبة في إنجاز أعمال التصليح التي ستستغرق أربعة أيام كحد أقصى.إن المؤسسة تعتذر من المشتركين لاضطرارها لقطع المياه عنهم مؤكدة المباشرة في الأعمال لإعادة التغذية بالمياه إلى ما كانت عليه".