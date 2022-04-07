لبنان

محاضر ضبط بحقّ أصحاب مولدات وشركتي محروقات

Lebanon 24
07-04-2022 | 09:42
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بتوجيه من وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام، تابعت مديرية حماية المستهلك جولاتها الرقابية، ونظمت محاضر الضبط في حق عدد من اصحاب المولدات الكهربائية الخاصة لعدم التزامهم التسعيرة الرسمية للكيلوواط الصادرة عن وزارة الطاقة والمياه، ولعدم استكمال تركيب العدادات، عملا بقرار وزير الاقتصاد والتجارة. فكانت حصيلة الجولات لليوم ١٠ محاضر في الشمال و ٤ محاضر في  الجنوب ومحضرين في بيروت وجبل لبنان.
كما تم تسطير محضريّ ضبط بحق شركتي محروقات لعدم تسليم المازوت وفق التسعيرة الرسمية، ومحضريّ ضبط بحق محال خُضَر.
تؤكد الوزارة استمرارها بالتشدد في ضبط المخالفات في مختلف القطاعات، من سلامة الغذاء الى احتكار المواد الغذائية والمحروقات مرورا بالتلاعب بأسعار السلع اضافة الى قطاع المولدات الكهربائية، واحالتها امام القضاء المختص.
 
 
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