مليون طابع من فئة الألف ليرة قيد التداول

صدر عن المكتب الإعلامي لوزارة المالية البيان التالي:"وضعت اليوم وزارة المالية مليون طابع مالي من فئة الألف ليرة قيد التداول. في هذا السياق، تؤكد الوزارة، أن إجراءات قانونية ستتخذ في حق الذين يبيعون الطوابع بسعر أغلى من سعرها الرسمي وتدعو المواطنين إلى عدم التردد في إبلاغ مديرية الخزينة عن اي مخالفة عبر البريد الالكتروني التالي :Amalabbas@finance.gov.lb