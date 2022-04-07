لبنان

حملة إزالة مخالفات وتعديات قامت بها بلدية بيروت في محيط دار الفتوى

Lebanon 24
07-04-2022 | 10:08
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أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدي بيروت ، أنه استكمالاً  للحملة التي تقوم بها بلدية بيروت لازالة المخالفات والتعديات من شوارع وطرقات مدينة بيروت بناءً لتوجيهات من محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود، قامت صباح اليوم مصلحة الهندسة - دائرة السير في بلدية بيروت و بمؤازرة من شرطة بيروت في قوى الامن الداخلي وحرس مدينة بيروت بإزالة المخالفات والتعديات التي كانت موجودة على الملك العام ومصادرتها وذلك في منطقة عائشة بكار محيط دار الفتوى، اضافة الى توجيه انذارات للمخالفين لعدم وضع أي عوائق أو مخالفات على الطرقات والأرصفة من شأنها أن تعيق الماره وتشكل خطراً على سلامتهم.

كما تهيب بلدية بيروت بالمواطنين الكرام المبادرة فوراً الى إزالة كافة التعديات عن الملك العام والمخالفات بأنواعها تجنباً لتكليف المخالفين بالرسم والغرامة عن تلك المخالفات وايضاً تكاليف إزالتها.
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