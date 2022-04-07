لبنان

أبي المنى عرض الاوضاع مع رشدي واتصل بإبراهيم والتقى وفودا وشخصيات

Lebanon 24
07-04-2022 | 10:22
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 التقى شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي ابي المنى في دار الطائفة - بيروت اليوم، المنسقة المقيمة للامم المتحدة ومنسقة الشؤون الانسانية في لبنان السيدة نجاة رشدي، وتم البحث في الاوضاع العامة ومنها الأزمة الاقتصادية والاجتماعية المتفاقمة وتأثيرها على الشعب اللبناني. واطلعت رشدي من شيخ العقل على رأيه حيال المسائل المطروحة، مؤكدة "التزام الأمم المتحدة دعم لبنان واستقراره والمساعدة على تعافيه".
 
وأجرى ابي المنى اتصالا بالمدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم.
 
واستقبل رئيس "الجامعة الاسلامية" في لبنان الوزير السابق الدكتور حسن اللقيس، ترافقه مديرة مكتبه فيفيان الحسنية، وجرى بحث آفاق التعاون بين الجامعة ودار الطائفة.
 
كذلك استقبل الرئيس التنفيذي لشركة "بروفيشنال أوديترز" رجل الاعمال اللبناني هشام مكمل، وتناول البحث مسائل ومواضيع متعلقة بالوضع الاداري الحالي.
 
ومن زوار شيخ العقل: امين الاعلام في "تيار التوحيد" الدكتور هشام الاعور ناقلا تحيات الوزير السابق وئام وهاب، ومقدما الى ابي المنى كتابه "مجلس الشيوخ ووسيط الجمهورية". ووفد من جمعية لجنة شؤون المرأة في التجمع النسائي برئاسة السيدة مي وهاب ابو حمدان وعضوية السيدات: ليندا عطالله سري الدين، هنادي الجردي العريضي، مقبولة قيس، غادة قائدبيه الزهيري، راغدة خضر الشامي واميرة نصر الدين. واستمع ابي المنى من الوفد الى تعريف عن نشاطهن في اطار المشاريع لتفعيل دور المرأة بشكل عام وصون حقوقها العائلية.
 
واستقبل كذلك العقيد في الامن العام كمال صفا، ووفدا ضم: الدكتور نضال صعب، صلاح صعب، مازن صعب، صلاح حيدر وحسان الخشن في زيارة خاصة.
المصدر: الوكالة الوطنية
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