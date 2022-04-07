لبنان

محامي مكتف ينتقد زيارة القاضية عون لباريس.. من تكفل بمصاريف السفر والاقامة؟

Lebanon 24
07-04-2022 | 10:49
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علق الوكيل القانوني السابق لرئيس مجلس ادارة شركة مكتف المرحوم ميشال مكتف، المحامي الكسندر نجار على زيارة القاضية غادة عون لباريس، فقال في منشور عبر حسابه على "فيسبوك" ما يلي: "لدي مشاغل كثيرة في حياتي غير متابعة تحركات القاضية غادة عون، ولكنني اتساءل مع وسائل الاعلام:
- كيف تلبي القاضية عون دعوة الى لقاء نظمه في باريس مرشح على النيابة في لبنان الشمالي هو عمر حرفوش وكيف تشكره في كلمتها على دعوته لها؟ وهل يمكننا ان نعرف، كمواطنين، من تكفل بمصاريف السفر والاقامة؟ 
-هل حصلت القاضية عون على الاذن المفروض من وزير العدل؟؟
-لماذا التضليل اذ اوحى بعض مناصريها بانها كانت ضيفة مجلس الشيوخ الفرنسي في حين ان اللقاء حصل في قاعة جانبية استأجرها عمر حرفوش ضمن حرم المجلس، وهذا ما تفعله عدة جمعيات يوميا ً من دون ان يكون للمجلس اي دور في هذه المناسبات ؟ ولماذا التقاط الصور من على منبر مجلس الشيوخ حيث لم يحصل اللقاء اصلاً ؟ 
-وكيف تسمح القاضية عون لنفسها برشق التهم علناً، عبر وسائل الاعلام الأجنبية وخلال عشاء على شرفها، ضد زملاء قضاة وضد القوى الامنية ورئيس الحكومة واعلامي معروف ومشتبه بهم (اين قرينة البراءة ؟) وتتناول قضايا يجري التحقيق فيها حالياً ؟؟
رواية لا تصدق... اين التفتيش القضائي يا سادة ؟!".
 
 
 
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