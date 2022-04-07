لبنان

اجتماع تنسيقي في وزارة البيئة لتطوير خطة الوقاية من خطر حرائق الغابات

Lebanon 24
07-04-2022 | 11:07
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انعقد في وزارة البيئة، بعد ظهر اليوم، اجتماع تنسيقي للبحث في تطوير خطة الوقاية والتوعية من خطر حرائق الغابات وللجهوزية لموسم الحرائق.
 
ترأس الاجتماع وزير البيئة ناصر ياسين، وشارك فيه مدير الدفاع المدني العميد ريمون خطار وممثلة وزارة الداخلية فاتن أبو حسن ومدير برنامج الأراضي والموارد الطبيعية في جامعة البلمند جورج متري وممثلون عن وحدة إدارة الكوارث ومنظمات دولية وجمعيات أهلية وبيئية ودائرة الأنظمة الإيكولوجية في وزارة البيئة وخبراء في مجال ادارة الغابات والوقاية من الحرائق.
 
وعرض المجتمعون أراءهم حول الخطوات الرامية إلى حماية الغابات وتوحيد الجهود وتنسيقها للحد من مخاطر الحرائق وتحسين ظروف الوقاية وتعزيز القدرات التقنية في إدارة مخاطر الحرائق.
 
ياسين
وتحدث وزير البيئة عن "تأثير حرائق الغابات على الغطاء الأخضر للبنان في السنوات الماضية حيث شهد لبنان بعضا من أسوأ مواسم الحرائق، الأمر الذي تسبب بآثار مدمرة ليس فقط على البيئة الطبيعية، لكن أيضا على سبل عيش المجتمعات المحلية".
 
خطار
وعرض مدير الدفاع المدني "الصعوبات المتأتية من الأزمة الاقتصادية والمالية على واقع الدفاع المدني، الأمر الذي يحول دون توفير المحروقات للسيارات وإجراء الصيانة اللازمة للآليات".
 
أبو حسن
اما ممثلة وزارة الداخلية فعرضت "واقع البلديات الصعب، في ظل غياب السيولة وصعوبة سحب الأموال".
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