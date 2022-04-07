لبنان

مستشفى هيكل يعلن عن افتتاح "مستوصف الميمونة"

Lebanon 24
07-04-2022 | 11:14
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أعلنت إدارة "مستشفى هيكل" في بيان، أنه "نظرا للظروف الاقتصادية والاجتماعية الضاغطة التي تعصف بمجتمعنا، تفتتح الاثنين في 11 الحالي، مستوصف الميمونة الذي تم إنشاؤه بهبة من جمعية الميمونة للتنمية".
 
وأشارت الى أن "دوام العمل يشمل أيام الإثنين والأربعاء والجمعة، من التاسعة صباحا حتى الاولى بعد الظهر، وأن معاينة الطبيب المناوب كما الفحوصات المخبرية والشعاعية الأساسية هي مجانية".
 
وأوضحت أنه "سيتم قبول المرضى بموجب شروط محددة"، داعية الراغبين في "المزيد من المعلومات وحجز المواعيد، الى الاتصال خلال دوام العمل على الرقم 06411111 - مقسم: 671".
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