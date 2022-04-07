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لبنان
عثمان التقى أبو حيدر ووفدًا من "مركز جنيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة"
Lebanon 24
07-04-2022
|
11:16
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استقبل المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان ظهر اليوم، في مكتبه بثكنة المقر العام، المدير العام لوزارة الاقتصاد والتجارة الدكتور محمد أبو حيدر، وتم البحث في سبل تعزيز التعاون المشترك بين وزارة الاقتصاد وقوى الأمن الداخلي في مختلف المناطق اللبنانية.
كما استقبل عثمان وفدا من مركز جنيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة "DECAF"، ضم مدير مكتب الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أيمن أيوب ومدير مكتب لبنان آدام ستيب ريكوفسكي والسيدة لينا غصوب من المكتب المذكور، وكان عرض لمسائل أساسية في مجال التطوير الأمني. كما تم البحث في الأوضاع العامة في البلاد.
وحضر اللقاء المقدم فارس أبو عسلي أحد ضباط شعبة التخطيط والتنظيم.
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