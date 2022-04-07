المجلس الصحي الإجتماعي في الكتائب: لتجهيز مراكز لاقتراع ذوي الاحتياجات الخاصة

صدر عن المجلس الصحي الإجتماعي في حزب الكتائب اللبنانية البيان التالي:يقترب موعد الإنتخابات النيابية في غياب التحضيرات اللوجستية، خصوصاً تجاه المستضعفين وذوي الاحتياجات الخاصة، الذين يعانون من الإهمال المزمن والمستمر لاحتياجاتهم وحقوقهم منذ ١٩٩٦ وتكرارا في ٢٠٠٥.بناء على ذلك، يطالب المجلسبوضع آلية تنفيذية سريعة وآمنة لتحقيق النقاط التالية:١. دمج متطلّبات الجمعيات المعنية بالحاجات الإضافية والهيئة المستقلّة للإنتخابات في لبنان، ضمن خطة التحضيرات المتّصلة بالانتخابات، ومشاركة هذه المؤسسات في مراقبة عملية الإقتراع.٢. تجهيز مراكز في الاقضية والمحافظات لاقتراع ذوي الاحتياجات الخاصة وتأمين المستلزمات المرتبطة بعملية التصويت، بما فيها إمكانية وصول الناخبين إلى القلم وإقتراعهم وراء العازل وبالتالي المحافظة على سريّة العمليّة الإنتخابيّة.الاقتراع حقّ للكل، والكل يعني الكل، دون أي تهميش أو مس باستقلاليّة وكرامة الناخبين.تعني الاحتياجات الخاصة والإضافيّة المصطلحات التالية:استعمال كرسي مدولب؛ الإعاقة الحركيّة؛ ضعف أو فقدان للنظر أو السمع؛ كبر السنّ؛ كما توضّح المراجع الدولية لذوي الحاجات الخاصة.