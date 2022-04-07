وزيرا الزراعة والاقتصاد جالا في سوق الخضر ببيروت لضبط فلتان الأسعار

جال وزيرا الزراعة والاقتصاد عباس الحاج حسن وأمين سلام قبل ظهر اليوم، في سوق الخضر المركزي في بيروت، للاطلاع على الاسعار وضبط فلتان السوق، ورافقهما عناصر من امن الدولة ومفتشون ومراقبون من وزارة الاقتصاد.وتبين خلال الجولة على تجار الجملة تفاوتا كبيرا في الاسعار، وشكا عدد من المواطنين الفوضى الكبيرة في الاسعار قبل شهر رمضان وخلاله.الحاج حسنوأكد الحاج حسن على "مواصلة الجولات الميدانية وحتى كل يوم، لضبط الفلتان الحاصل في الاسواق"، مؤكدا على "دور وزارة الزراعة في ملاحقة التجار الفاسدين اينما كان". وقال: "ليس هناك محرمات لاي منطقة، والفاسد من التجار سوف يحاسب، وكل المناطق اللبنانية ستكون تحت القانون، والجيش اللبناني والقوى الأمنية جاهزة لمؤازرة المراقبين في جولاتهم يوميا".ودعا الى "استمرار الجولات يوميا لوقف هذه الفوضى والفلتان في اسعار السلع الغذائية والخضار والفاكهة خصوصا، إذ لا مبرر للتذرع بالمحروقات والنقل مع توفر هامش ربح مقبول".سلامبدوره، شدد وزير الاقتصاد على "استمرار هذه الجولات الميدانية بالتنسيق مع وزير الزراعة لجهة ضبط الاسعار غير المقبولة"، وقال: "لمسنا حتى قبل شهر رمضان المبارك ارتفاعا غير مسبوق في الاسعار، كما وردنا آلاف الشكاوى من المواطنين على موضوع الغلاء غير المبرر، لذلك قمنا اليوم بهذه الجولة على هذا السوق مع المراقبين، وتبين لنا تفاوتا كبيرا في الاسعار، وكما في كل الأماكن التي زرناها، هناك تجار يعملون بضمير وآخرون لا، وهناك فوضى في الاسواق. لذلك لا نستطيع الاستمرار على هذا المنوال بظل الفوضى، ونشدد على عمل ودور جهاز المراقبين لمراقبة الاسعار وتسطير محاضر ضبط بحق كل المخالفين، والقضاء يقوم بمسؤولياته في هذا الشأن، وهناك محاضر بغرامة كبيرة تصل الى 40 مليونا، كما تصل الى السجن".