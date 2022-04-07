لبنان

المرشح أسعد رشدان: أنا أيضا في قلب معراب وفي قلب الصيفي

Lebanon 24
07-04-2022 | 11:39
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صدر عن المرشح عن المقعد الماروني عن قضاء جبيل الفنان أسعد رشدان البيان الآتي: "إلى المصطادين في الماء العكر: أمس، وخلال المؤتمر الصحافي لإعلان لائحة "الحرية قرار" قال الدكتور فارس سعيد ردا على سؤال إحدى الصحافيات: أنا في قلب معراب وفي قلب الصيفي. ولطمأنة من يهمه الأمر أقول: أنا أيضا في قلب معراب وفي قلب الصيفي، وأزيد، إن الترشح مع الدكتور فارس سعيد والأستاذ منصور غانم البون وباقي الأصدقاء أعضاء اللائحة، لا يفسد للود قضية لا مع معراب ولا مع الصيفي، وما يجمعني بهما، لا يمكن أن يغيره شكاك أو حسود. لذا اقتضى التوضيح وسقفنا عال".
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