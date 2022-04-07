لبنان

نقابة موظفي المطاحن أعلنت الإضراب المفتوح

Lebanon 24
07-04-2022 | 11:45
A-
A+
Doc-P-939854-637849541366577838.jpg
Doc-P-939854-637849541366577838.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت نقابة موظفي المطاحن في لبنان في بيان، "الإضراب المفتوح، تضامنا مع موظفي المطاحن المتوقفة عن العمل، نظرا إلى ما يتعرض له قطاع المطاحن في لبنان والصعوبات التي يعاني منها".
مواضيع ذات صلة
الكويت: نعلن عودة سفيرنا إلى لبنان في ضوء التجاوب اللبناني مع المبادرة الكويتية الخليجية
lebanon 24
07/04/2022 21:18:22 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي يثمن قرار السعودية عودة سفيرها إلى لبنان: نفخر بانتمائنا العربي
lebanon 24
07/04/2022 21:18:22 Lebanon 24 Lebanon 24
السعودية تعيد سفيرها إلى بيروت: عودة لبنان إلى عمقه العربي ضرورية
lebanon 24
07/04/2022 21:18:22 Lebanon 24 Lebanon 24
السعودية تعلن عودة سفيرها إلى بيروت وتؤكد أهمية عودة لبنان إلى عمقه العربي (الحدث)
lebanon 24
07/04/2022 21:18:22 Lebanon 24 Lebanon 24

نقابة موظفي المطاحن

لبنان

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:47 | 2022-04-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:30 | 2022-04-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:00 | 2022-04-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:36 | 2022-04-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:45 | 2022-04-07 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:18 | 2022-04-07
10:24 | 2022-04-07
05:00 | 2022-04-07
11:27 | 2022-04-07
06:00 | 2022-04-07
14:14 | 2022-04-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website