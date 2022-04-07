نقابة موظفي المطاحن أعلنت الإضراب المفتوح

أعلنت نقابة موظفي المطاحن في لبنان في بيان، "الإضراب المفتوح، تضامنا مع موظفي المطاحن المتوقفة عن العمل، نظرا إلى ما يتعرض له قطاع المطاحن في لبنان والصعوبات التي يعاني منها".