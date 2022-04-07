مولوي وقع قرارًا حدد بموجبه أقلام الاقتراع للناخبين اللبنانيين في الخارج

وقع وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، القرار رقم 325 بتاريخ 7 نيسان 2022، الذي حدد بموجبه أقلام الإقتراع للناخبين اللبنانيين الذين يحق لهم الاقتراع للانتخابات النيابية العامة في الخارج لعام 2022، لانتخاب أعضاء مجلس النواب، بعد التنسيق مع وزير الخارجية والمغتربين، وذلك استكمالا للتحضيرات الجارية لإجراء الانتخابات النيابية.نص القرار وجدول أقلام الاقتراع للبنانيين غير المقيمين على الأراضي اللبنانية حسب الأحرف الأبجدية للبلدان، مرفق في اعلى الخبر.