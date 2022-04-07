أسامة سعد: نقف إلى جانب الناس في رفض الفواتير المجحفة للمولدات

دعا الأمين العام ل"التنظيم الشعبي الناصري" النائب الدكتور أسامة سعد في تصريح، "المواطنين إلى رفض أي زيادة على التسعيرة الرسمية للمولدات، وإلى التصدي لأي محاولة من قبل أصحاب المولدات لابتزاز المشتركين أو تهديدهم بقطع الاشتراك"، مؤكدا "الوقوف إلى جانب المواطنين رفضاً للفواتير المجحفة، ولمواجهة أي تهديد أو ابتزا"ز.كما ودعا المواطنين إلى "رفع الصوت والتحرك بشكل جماعي منظم لمجابهة الظلم والاجحاف"، وقال:"التسعيرة الرسمية بحد ذاتها تتخطى إمكانيات الغالبية الساحقة من المواطنين، فكيف يكون حال هؤلاء عندما يقوم صاحب المولد بزيادة هذه التسعيرة؟ أو عندما يقدم على مضاعفة رسم العداد؟ أو يرفض أساسا تركيب عداد؟".واستهجن سعد "الغياب المريب لوزارة الاقتصاد والبلديات والقضاء عن القيام بواجبهم في حماية المشتركين"، كما واستهجن ايضا "غياب وزارة الطاقة والحكومة عن القيام بتوفير الحد الأدنى من ساعات التغذية بالكهرباء".وختم بالتشديد على أن "فشل السلطة وعجزها عن تأمين الخدمات العامة ومقومات الحياة الكريمة للمواطنين يؤكدان أنها سلطة غير جديرة بالبقاء على رأس الدولة. لقد بات من الضروري العمل من أجل تعديل موازين القوى بما يفسح بالمجال أمام التغيير الشامل في كل المجالات، ووضع حد لحكم منظومة العجز والفشل والفساد".