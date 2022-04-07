المير: متضامنون مع نقابة أصحاب المطاحن إلى حين إعادة فتح مطحنة التاج

تناول نقيب أصحاب الأفران في لبنان الشمالي طارق المير في بيان، "الأحداث التي جرت أخيرا"، واصفا إياها ب"قصة إبريق الزيت"، مشيرا إلى "القمح المستورد والكلام عن صلاحية القمح أو عدمها وأخذ العينة إلى المختبر لفحصها والنتائج الإيجابيه التي ظهرت عن صلاحية استعمال القمح".وقال: "تفاجأنا بصدور قرار مطحنة التاج التي تغطي حاجات الشمال من مادة الطحين بنسبة 60 في المئة، الأمر الذي سيؤدي إلى خلق أزمة رغيف نظرا إلى عدم وجود الطحين لدى الافران في الشمال، مما يعني أزمة جديدة للمواطنين فوق أزماتهم المتلاحقة، في حين أن نقابة أصحاب المطاحن أعلنت إغلاق مطاحنها إلى حين إعادة فتح مطحنة التاج".أضاف: "بما أننا معنيون كنقابة أصحاب الافران في لبنان الشمالي بما يحدث، نعلن تضامننا التام مع موقف نقابة أصحاب المطاحن إلى حين إعادة فتح مطحنة التاج".