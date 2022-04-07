لبنان

بوشكيان: شهادة اعتراف بالصناعات الغذائية محليًا ودوليًا

Lebanon 24
07-04-2022 | 12:16
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التقى وزير الصناعة جورج بوشكيان نائب رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين جورج نصراوي ورئيس نقابة أصحاب الصناعات الغذائية منير البساط وعضو النقابة عدنان عطايا. 
 
وبحث المجتمعون في "وضع الصناعات الغذائية ومدى تقدمها وتوسعها وزيادة قدراتها الانتاجية والتصديرية والتنافسية. وكان هناك ارتياح لالتزام أصحاب المصانع مبادىء الانتاج الجيد GMP، وتأدية مراقبي ومهندسي وزارة الصناعة دورهم الرقابي على صعيد سلامة الغذاء في مصانع الغذاء، والتزام شروط الترخيص الصناعي".

وأعلن بوشكيان أن "الصناعات الغذائية اللبنانية تحمل شهادة اعتراف وتقدير وطنية ودولية بجودتها ونوعيتها وميزتها، وذلك بفضل تحديث أصحاب هذه المصانع آلاتهم، وتدريب فرقهم العاملة، والتزام معايير عالية، والتدقيق بالنظافة، والاهتمام بكامل عملية الانتاج، والحرص على اختيار أجود أنواع المواد الأولية، والتبريد والحفظ والتعبئة والتغليف والتسويق".
 
وأوضح أن "النجاح يعود أيضا إلى التكامل بين وزارة الصناعة والجمعية والنقابة والصناعيين الحرصاء على ديمومة مصالحهم ومؤسساتهم وتطويرها".
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