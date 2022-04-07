لبنان

أمانة سر البطريركية: لعدم زج اسم البطريرك في بيانات وإعلانات مفبركة

Lebanon 24
07-04-2022 | 12:21
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استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، بعد ظهر اليوم، في الصرح البطريركي في بكركي، وزير البيئة ناصر ياسين، في زيارة لعرض آخر نشاطات وزارة البيئة والخطط التي تعمل عليها.
 
وكان توافق على "ضرورة نشر التوعية البيئية، خصوصا لجهة احترام البيئة وحمايتها وأهمية فرز النفايات منزليا، إضافة إلى تعزيز دور البلديات ودعمها من أجل المساعدة في حل قضية النفايات الصلبة وتشجيع المبادرات الفردية في هذا الإطار".

ابراهيم
كما استقبل الراعي سفير لبنان في الأرجنتين جوني ابراهيم. 
 
بيان أمانة سر البطريركية
من جهة أخرى، تمنت أمانة سر البطريركية المارونية في بيان، "عدم زج اسم السيد البطريرك في بيانات وإعلانات مفبركة على وسائل التواصل الاجتماعي، ولو كان على سبيل المزاح، لأن في ذلك إساءة إلى شخص غبطته والمؤمنين الذين قد يتعرضون إلى التضليل والالتباس في قضايا إيمانية وعقائدية وكنسية. وآخرها كان اليوم أن البطريرك الراعي اصدر قرارا بزيارة 3 كنائس، بدلا من 7، نظرا إلى ارتفاع أسعار البنزين".
 
وأشارت إلى أن "زيارة السبع كنائس عادة تقوية شعبية، وبالتالي تبقى رهن ارادة المؤمنين والمؤمنات وامكاناتهم. ويبقى الاساس في مثل هذه الزيارة السجود امام القربان المقدس والتقرب من سر التوبة والاعتراف، وهي عادة تتم سيرا على الإقدام، والى الكنائس القريبة، إذا وجدت".
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