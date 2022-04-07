أبو شرف: علينا الاهتمام ببيئتنا فالبيئة الملوثة تولد مجتمعًا ملوثًا

شدد نقيب أطباء بيروت البروفسور شرف أبو شرف في بيان، بمناسبة "يوم الصحة والبيئة العالمي... كوكبنا صحتنا"، على "ضرورة تعاون كل الجهات المعنية، من مجتمع مدني ووزارات ومنظمات صحية وبيئية، محلية ودولية، للحفاظ على صحتنا، رغم كل الأزمات التي نمر بها".وأشار إلى أن "البيئة الملوثة تولد دائما مجتمعا ملوثا"، وقال: "‏لذ،ا علينا الاهتمام ببيئتنا وخلق الظروف المناسبة لمجتمع أفضل، إذا أردنا الحياة، فالأمراض الناتجة من التلوث البيئي إلى مزيد، ‏وكذلك التحولات المناخية التي تؤثر على الصحة والزراعة والطاقة. والموجات المناخية والصقيع الذي عشناه في بداية نيسان خير دليل على ذلك، فالتأثيرات كبيرة من حيث الوفيات عند كبار السن والأطفال والأمراض المزمنة والفقراء".أضاف: "إن البيئة الصحية في خطر، وعلينا العمل على تقديم العلاج بشكل سريع وطارىء، ومعالجة أسباب اعتلال الصحة عندنا عبر التصدي للأمور البيئية كالانبعاثات السامة في الهواء والمياه الملوثة والصرف الصحي وسلامة الغذاء والنفايات والطاقة البديلة".وتابع: "إن غياب الدولة عن تطبيق القوانين الصادرة في ما يتعلق بالبيئة والصحة أودى بنا إلى حافة الهاوية. ومن هنا، ضرورة إطلاق استراتيجية وطنية، بالتعاون مع المنظمات العالمية والتنمية المستدامة، فخطة التعافي موجودة، وهي شاملة، وتقوم على أسس سليمة توصلنا في حال تطبيقها إلى تعاف مستدام".وأردف: "هناك هيئة وطنية للصحة والبيئة شكلت بقانون وعين رئيس لها ولم يتم تعيين الأعضاء بعد، ما حال دون قيامها بأي خطوات عملية في هذا المجال. علينا العمل سويا على تحسين صحتنا واقتصادنا، وإلا فإن الكلفة ستكون مرتفعة جدا".