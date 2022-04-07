أربع حالات وفاة بكورونا في لبنان.. ما جديد الإصابات؟

أعلنت وزارة الصحة العامة عن تسجيل 246 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد التراكمي للإصابات منذ بدء انتشار الوباء إلى 1094096.

كما وسجل لبنان أربع حالات وفاة بكورونا ما رفع العدد التراكمي للوفيات إلى 10330.