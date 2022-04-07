السعودية تعيد سفيرها إلى بيروت: عودة لبنان إلى عمقه العربي ضرورية

أعلنت الخارجية السعودية عودة سفيرها إلى بيروت وأكدت على ضرورة عودة لبنان إلى عمقه العربي.وذكرت الخارجية أن عودة السفير إلى لبنان جاءت "استجابة لمناشدات قوى سياسية وطنية معتدلة"، لافتة إلى تعهد "حكومة لبنان باتخاذ إجراءات مطلوبة لدعم التعاون مع المملكة والخليج".وأضافت: "حكومة لبنان تعهدت بوقف كل الأنشطة العسكرية والسياسية التي تمس المملكة والخليج".وأكدت الخارجية ضرورة أن "يعم الأمن والسلام في لبنان وأن يحظى شعبه بالاستقرار في وطنه".