مولوي عرض مع رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات التحضيرات هولفيني: سنقوم بمهامنا لتثبيت الديمقراطية وهي مهمة محايدة ومستقلة

استقبل وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي في مكتبه بعد ظهر اليوم، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات النائب في البرلمان الأوروبي جورجي هولفيني على رأس وفد، وتم البحث في التحضيرات الجارية للانتخابات وجهوزية وزارة الداخلية.بعد اللقاء قال هولفيني: "سررت بلقاء وزير الداخلية، وساد الاجتماع الانفتاح، وناقشنا تفاصيل التحضيرات للانتخابات النيابية المقبلة. انا ممتن جدا لوضوح الشرح اذ اكد الوزير مولوي على الجهوزية الكاملة للانتخابات".اضاف: "انها المرة الرابعة التي يواكب فيها الاتحاد الاوروبي العمليات الانتخابية في لبنان، والكل يعلم صعوبات المهمة".واشار الى ان "البعثة الاوروبية للمراقبة وصلت في 27 آذار وستبقى حتى 6 حزيران المقبل، ونقوم بمهامنا لتثبيت الديمقراطية في لبنان وهي مهمة محايدة ومستقلة لانجاز الانتخابات".ولفت الى انه بدأ "سلسلة زيارات للمناطق اللبنانية" وقال: "سأعود الى لبنان مرة ثانية وسيكون لي توصيات بما يخص الانتخابات".