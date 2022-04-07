نقابة مستخدمي الضمان دعت إلى الإضراب بعد رفض مجلس الإدارة إقرار أي زيادات

دعا المجلس التنفيذي لنقابة مستخدمي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في بيان، "جميع المستخدمين والعاملين بكل فئاتهم إلى الإضراب عن العمل عبر التزام الحضور والامتناع عن القيام بأي عمل من الاثنين لغاية الخميس، والاستمرار في الإضراب والامتناع عن الحضور يوم الجمعة من كل أسبوع، وذلك بعد رفض مجلس الإدارة إقرار أي زيادات في رواتب العاملين في الضمان وبعد رفضه أيضا التزام مرسوم المساعدة الاجتماعية رقم 2022/8838، المعدل بالمرسوم 2022/8973".وأعلن "إبقاء جلساته مفتوحة لمتابعة التطورات"، داعيا "الزملاء الى المشاركة في التحركات التي ستقررها النقابة".