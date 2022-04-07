ميقاتي يثمن قرار السعودية عودة سفيرها إلى لبنان: نفخر بانتمائنا العربي

قال رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي عبر" تويتر": نثمن قرار المملكة العربية السعودية عودة سفيرها الى لبنان، ونؤكد ان لبنان يفخر بانتمائه العربي ويتمسك بأفضل العلاقات مع دول الخليج التي كانت وستبقى السند والعضد.