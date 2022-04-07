لبنان

المرتضى التقى أفراد عائلة مؤسس المكتبة الموسيقية العربية في الشويفات

Lebanon 24
07-04-2022 | 13:43
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 التقى وزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى، في مكتبه في قصر الصنائع، أفراد عائلة الراحل الدكتور وليد خويص مؤسس المكتبة الموسيقية العربية في الشويفات، وتم التداول في غنى هذه المكتبة التي لا تحتوي على تسجيلات نادرة في الموسيقى الكلاسيكية والطرب الأصيل فقط، وإنما ايضا على كم كبير من أجهزة التصوير والتسجيل القديمة جدا وغيرها من القطع النادرة ومجموعة ضخمة من الصور القديمة ما يجعل المكتبة بما تحتويه متحفا بكل ما للكلمة من معنى.
 
كما جرى البحث في مدى إمكانية نقل جزء من هذه المكتبة لوضعها في متناول العموم في المكتبة الوطنية في الصنائع، وتم الاتفاق على أن يقوم الوزير بزيارة المكتبة قريبا.
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