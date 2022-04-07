لكي لا يبقى صائم جائعاً... هذا ما فعله صاحب أحد المحلات في طرابلس (صورة)

في خطوة لفتت أنظار المواطنين في طرابلس، علقت لافتة عند محلات شندب كتب عليها:



"إذا صائم وما معك ثمنها خذها بدون خجل واطعم أهلك"، في إشارة إلى ربطة خبز التنور.

وتأتي هذه الخطوة في محاولة لينعم كل صائم بإفطار يليق بإنسانيته.