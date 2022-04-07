لبنان

الرئيس ميقاتي يتبلغ من سفير الكويت عودته إلى بيروت قبل نهاية الأسبوع

Lebanon 24
07-04-2022 | 13:54
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تبلّغ رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي من سفير دولة الكويت عبد العال القناعي قرار الحكومة الكويتية بعودته الى بيروت قبل نهاية الاسبوع.
وأكد الرئيس ميقاتي "أن ما يجمع لبنان والكويت تاريخ من العلاقات الاخوية الوطيدة التي تزداد رسوخا مع الايام".
وشكر الرئيس ميقاتي وزير خارجية الكويت الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح،على الجهود التي بذلها لعودة العلاقات اللبنانية- الخليجية الى صفائها وحيويتها.
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