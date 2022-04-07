لبنان

الكويت: نعلن عودة سفيرنا إلى لبنان في ضوء التجاوب اللبناني مع المبادرة الكويتية الخليجية

Lebanon 24
07-04-2022 | 14:14
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أصدرت وزارة الخارجية الكويتية البيان الآتي:

أوضحت وزارة الخارجية في بيان لها إنه في ضوء التجاوب اللبناني مع المبادرة الكويتية الخليجية وإستجابةً للمناشدات التي أطلقتها القوى السياسية الوطنية المعتدلة في لبنان، وتفاعلاً مع الإلتزام الذي قطعه رئيس الوزراء في جمهورية لبنان الشقيقة ‏بإتخاذ الإجراءات اللازمة والمطلوبه لتعزيز التعاون مع دولة الكويت ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ووقف كافة الأنشطة السياسية والعسكرية والأمنية التي تمس دول مجلس التعاون الخليجي، فإن دولة الكويت تعلن عودة سفيرها لدى جمهورية لبنان الشقيقة.

‏وتؤكد الوزارة على أهمية جمهورية لبنان وعودتها إلى محيطها العربي بكافة مؤسساتها وأجهزتها الوطنية معربة عن الأمل بأن يعم الأمن والسلام لبنان
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