مولوي: نرحب بك وليد بخاري بين اهلك الاوفياء للعروبة

غرد وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي عبر "تويتر": "مجددا تثبت المملكة العربية السعودية من خلال عودة سفيرها الوزير المفوض وليد البخاري ان لبنان في قلبها ووجدانها وهي لن تتركه ابدا. نرحب بك وليد بخاري بين اهلك الاوفياء للعروبة لنشد أواصر الأخوة. سنواصل سويا العمل لتعزيز العلاقات التي لن نسمح لأي اذى او اساءة ان تمسها بعد اليوم".