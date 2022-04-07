لبنان

مطاحن الجنوب تلتزم بقرار الإضراب غدا حتى عودة العمل إلى مطاحن التاج

Lebanon 24
07-04-2022 | 14:51
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 أعلن وكيل المطاحن في الجنوب علي رمال في تصريح له "بعد صدور قرار تجمع المطاحن بالإضراب المفتوح ابتداء من غد، الاتجاه أيضا إلى توقف كل عمليات توزيع وتسليم الطحين الى الأفران والمخابز وتوقف كل الموزعين في كل مناطق الجنوب عن توزيع مادة الطحين، حتى عودة العمل الى شركة مطاحن التاج، والإفراج عن رئيس مجلس إدارتها بول منصور، الذي وقف الى جانب أهل الجنوب في اسوأ  الظروف والأزمات والحروب التي عصفت بالجنوب".

وأمل رمال في التدخل الشخصي من السيد حسن نصرالله والرئيس نبيه بري العاجل والفوري، لإنهاء هذه الأزمة وهذا التوقيف وعودة العمل الى شركة مطاحن التاج وقطاع المطاحن.
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