مخزومي: عودة السفير السعودي فرصة ثمينة لإعادة اكتساب ثقة أشقائنا

غرد النائب فؤاد مخزومي عبر حسابه هلى "تويتر": "نرحب بعودة السفير السعودي الصديق إلى لبنان في هذا الشهر المبارك. لطالما كانت المملكة سندا وشقيقة كبرى حتى عندما تواطأ ساسته ضد مصلحة لبنان وأشقائه. إنها فرصة ثمينة لإعادة اكتساب ثقة أشقائنا وعلى أمل أن تكون السلطة ولو لمرة على قدر المسؤولية لما فيه من مصلحة للبنان".